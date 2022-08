Arisa nuda su Instagram: “Sono ogni donna, ma anche ogni uomo”

ROMA – Arisa torna a mostrarsi senza veli su Instagram, e lancia un messaggio: “Sono ogni donna, ma anche ogni uomo“. Nello scatto la cantante è in piedi con le mani a coprire il pube e dei pixel le nascondono il seno.

Nel corso del programma Ballando con le Stelle, vinto assieme al ballerino professionista Vito Coppola, la sensualità, fino ad allora nascosta, della cantante è esplosa. Da quel momento è iniziato per Arisa un percorso di riscoperta della propria femminilità di cui quello di oggi può essere considerato un ulteriore step.

In una storia sullo stesso social Arisa spiega meglio il senso del suo post: “Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di Sè e tutti ne siamo parte. Bella, brutta, intelligente, e a volte anche stupida e superficiale. Sono la tua pu..ana, sono la santa che ti perdona, la scema che fa finta di capire. Quella che ti sbatte fuori di casa quando ne ha abbastanza. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda e maschilista deve imparare a esserlo– aggiunge con una frecciata verso l’altro sesso-. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo”. “Mi dispiace se guardandomi negli occhi non troverai più la stessa dolcezza, vedrai i pugni chiusi e il sorriso serrato. Sono il risultato del mio vissuto. Anche quello che ho vissuto con te”, conclude.

