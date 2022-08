Famiglia di cinghiali a passeggio su una spiaggia del Cilento

ROMA – È tempo di estate anche per i cinghiali. Dopo aver conquistato le città, Roma in primis, alcuni esemplari si sono concessi un po’ di relax al mare: meta della vacanza il Cilento. Una mamma cinghiale e i suoi due cuccioli sono stati filmati mentre passeggiavano tra gli ombrelloni di una spiaggia di Montecorice, probabilmente in cerca di cibo. Per quanto strano, non è la prima volta che in Cilento accada un episodio simile. Solo un mese fa, ad esempio, ad Agnone alcuni cinghiali dopo aver raggiunto la spiaggia si sono tuffati in mare per un bagno rinfrescante.

