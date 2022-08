Tra i candidati di Articolo uno Puglia anche l’epidemiologo Lopalco

La segreteria regionale di Articolo uno Puglia ha approvato la rosa dei nomi espressione dei territori per le candidature alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Fanno parte della lista l’epidemiologo e consigliere regionale Pier Luigi Lopalco; Adalisa Campanelli, segretaria dell’area metropolitana di Bari e componente della segreteria nazionale del partito; Adriano Merico, già sindaco di Parabita (Lecce) e consigliere provinciale; e l’assessora del Comune di Parabita Francesca Irpinia.

“Vogliamo – spiega il segretario regionale Ernesto Abaterusso – dare il nostro contributo al percorso intrapreso dalle forze democratiche e progressiste. Dopo un’attenta e approfondita discussione, abbiamo deciso di mettere in gioco le migliori competenze ed espressioni della società civile pugliese inserendo nella rosa dei nomi persone impegnate nella tutela della salute e nel contrasto alla pandemia, nel lavoro, nella giustizia, nella lotta per l’affermazione dei diritti e della legalità, nella battaglia per la rivoluzione verde e la transizione ecologica con l’obiettivo di dare un contributo fattivo e mettere in campo candidature all’altezza della sfida e in connessione con i territori, anteponendo il bene comune all’interesse di parte”.

