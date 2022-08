I nativi dei nove paesi dell’Amazzonia proclamano lo “stato di emergenza climatica”

ROMA – I popoli originari dei nove Paesi del bacino dell’Amazzonia hanno dichiarato uno “stato di emergenza climatica” a fronte della “devastazione” senza precendenti causata dai governi della regione e nell’ottica di favorire un “cambio di paradigma” nella difesa della foresta. L’annuncio è contenuto nella dichiarazione finale del decimo Foro social panamazonico (Fospa), che si è svolto nella città di Belem, nel nord del Brasile.

L’iniziativa ha visto riunirsi per tre giorni, fino alla scorsa domenica, rappresentanti nativi provenienti da Brasile, Perù, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Suriname, Guyana francese e Guyana.

Le organizzazioni dei popoli originari hanno denunciato che l’Amazzonia, la più grande foresta pluviale del mondo, vive “il suo peggior momento, devastata dai governi, per i quali la natura è una merce e i diritti delle persone non sono importanti”.

Da qui quindi la dichiarazione di una vera e propria emergenza climatica per “consentirne la rinascita attiva e la protezione della biodiversità” della foresta, “in coordinamento con i popoli amazzonici” e nell’ottica di “andare verso un nuovo paradigma di relazione con la natura”.

Leggi anche: La protesta delle native alla Cop26: “Siamo le guardiane dell’Amazzonia, coinvolgeteci”



Per raggiungere l’obiettivo, si legge sempre nel documento, sarè necessario “trasferire importanti risorse per il ripristino e la cura del bacino”, ma anche “la trasformazione del commercio internazionale dei beni dell’economia regionale, favorendo la produzione e la distribuzione di merci che sono compatibili con l’ecosistema amazzonico dal punto di vista climatico e limitando l’esportazione di carne, semi di soia, legno, minerali, idrocarburi e derivati verso i mercati di Europa, Asia e Nord America”.

Nella dichiarazione sono contenute 17 proposte politiche, fra le quali “promuovere l’esercizio dell’autogoverno e dell’autodeterminazione dei popoli nativi”, visto che finora “nessun governo della regione ha garantito il pieno esercizio dei diritti dei popoli amazzonici in difesa di Madre Natura”.

Solo nel 2020, stando ai dati del Monitoring of the Andean Amazon Project (Maap), un’iniziativa della ong Amazon Conservation Association, circa 1,9 milioni di ettari di foresta amazzonica sono andati perduti a causa della deforestazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it