Martone, Roy Paci e Rocco Papaleo tra gli ospiti del Lucania Film Festival di Pisticci

POTENZA – Al via la 23esima edizione del Lucania Film Festival che si terrà a Pisticci (Matera) dal 9 al 13 agosto. Oltre ai 35 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo di cui 16 anteprime nazionali, 4 anteprime europee, 4 anteprime internazionali e 1 mondiale, la programmazione prevede, 5 masterclass, 5 lectio magistralis e 8 workshop, 4 concerti e 1 cinecampus.

Il festival del cinema avrà inizio con un evento speciale il 7 agosto all’alba, sulle coste bianche dello Jonio lucano, con una performance sonora di tecnologie e musica classica per poi spostarsi, a partire dal 9 agosto, al “primo cineparco d’Italia”, nello spazio Tilt a Marconia di Pisticci e nel salotto della città bianca di Pisticci e, durante la settimana, nelle location di Matera e Craco. Pre-apertura il 7 agosto alla Foce del Cavone di Marina di Pisticci, alle 5:15, con la performance sonora di Rocco e Francesco Mentissi dal titolo Il mattino ha l’oro in bocca. Oltre alla proiezione dei film in concorso e le attività collaterali, il 9 agosto si terrà una lectio magistralis sulle nuove frontiere della narrativa del cinema italiano con il regista Mario Martone, reduce dall’acclamato Nostalgia con Pierfrancesco Favino, e un’intervista concerto con il musicista siciliano Roy Paci a cui farà seguito l’atteso concerto dei sound designer Federico Ferrandina e Lauren Light della agency Twoohsix Music.

Il 10 agosto proiezione ufficiale dei film in concorso, con la masterclass e lectio magistralis dell’attore, cantante e scrittore Moni Ovadia e il cinetalk tenuto da A. Salah dal titolo Sulle tracce ebraiche. L’11 si terrà la lectio magistralis dell’attore e regista newyorkese John Turturro che, in diretta dalla grande mela, dialogherà in streaming con il grande pubblico guidato dal conduttore di Rai Radio2, Filippo Solibello. Il 12 agosto sarà invece la volta della lectio magistralis tenuta da Rocco Papaleo.

