Florianopolis: tourist destination and technological hub

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – “Florianópolis is an effervescence today in the technology sector. We have worked for many years to create an ecosystem and today we already have more than 4,000 technology companies installed, from startups to the new unicorns of Brazil,” said Florianópolis Deputy Mayor Topazio Neto, in an interview with Dire Brasil News Agency.

Newcomer in politics, Topazio Neto was elected last year with Mayor Gean Loureiro. Since 1999, he has worked as an entrepreneur in the technology sector and founded one of the companies that employ the most in the region. According to him, the integration between private initiative and public power is characteristic of Florianópolis.

“Technology has only become one of the main economic sectors because, 30 years ago, government, universities and businesses have come together to create an ecosystem that has given sustainability to the local economy over time. I usually say that the entrepreneur from Florianópolis has a high public spirit“, he explains.

According to the study Tech Report 2020: Overview of the Technology Sector, ACATE – Santa Catarina Association of Technology, the state of Santa Catarina is the 4th largest technology center in the country in revenue. The city of Florianópolis is a national highlight because it has the largest number of companies per inhabitant, surpassing the city of São Paulo.

“We also started to have a flow of investors coming from Brazil and abroad to visit Florianópolis and our entire technology ecosystem. We have here a single highway within the island that, on a route of 30km, has more than 5 technological parks installed. We are spreading Florianópolis not only as a tourist destination, but as a technological destination, and we understand that this is a natural movement that will grow little by little”, comments the deputy mayor.

The city has become extremely attractive to startups and companies working with innovation and technology through tax incentives, skilled labor supply and a highly entrepreneurial environment. Topazio recalls that the Florianópolis Innovation Incentive Law was approved in 2018.

“There are public resources placed for open innovation processes, in partnership with business entities to encourage ideas to get out of the paper and become small or even big business in the city. This makes you have not only big technology companies, but also a set of very interesting startups, who can develop their ideas and actions in the city”, he says.

PUBLIC INVESTMENT AND EMPLOYMENT ARE THE BETS FOR RESUMPTION IN FLORIANÓPOLIS

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – According to the deputy mayor of Florianópolis, Topázio Neto, the main challenges of the administration that he and Mayor Gean Loureiro would face after the 2020 elections would be: the health crisis from the Covid-19 pandemic and the resumption of the economy after the period of restrictions. Therefore, at the beginning of the year, the Floripa Mais Jobs Program was launched, as explained by the deputy mayor in an interview with the Dire Brasil news agency.

“Our concern, when we launched Floripa Mais Empregos, was the possibility of generating employment and income for those who live in Florianópolis. At first, we carried out a large survey to understand which professionals from the various sectors of the economy were looking for and having difficulty finding qualified people. We identified and went after partners who help us to train young people and adults for these professions that are being required by society”.

In 2020, Florianópolis lost around 7,500 formal job vacancies. The expectation is that by the third quarter the city will recover this total and start generating new jobs.

“As our vaccination program is successful, this gives the economy peace of mind to return to its normal pace. Today we have vaccinated 74% of our eligible population over 18 years with the first dose and we are reaching 32% of this population with the second dose. We have a very high expectation that we will reach the end of this year by recovering what we lost during the pandemic and growing a little more to make an exceptional 2022″, he says.

For the deputy mayor, there are some “avenues of growth” that deserve attention to enable the recovery. Among them is the investment in public works that enable business development and, mainly, the recovery of tourism and events sectors.

“This year we are making a public investment in works that should reach 500 million reais in 2022 (80,890 million euros). These public works will facilitate the development of new businesses in the city. In addition, we want to transform Florianópolis into an increasingly entrepreneur-friendly city. This is also an inducing factor for growth in the city”, explains Topázio.

Among the works mentioned is the widening of the beaches. The first experience was on the beach of Canasvieiras, north of Florianópolis, which had the size of the sand strip increased almost 3 times. Inaugurated in January this year, the beach that attracts the most foreign tourists received a good number of tourists during the season and the local trade remained warm. The next works planned are on the beaches of Jurerê and Ingleses.

BRASILE. TOPAZIO NETO: “FLORIANÓPOLIS È CAPITALE DELL’INNOVAZIONE”

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – “A Florianópolis, il settore tecnologico è effervescente. Abbiamo lavorato per anni per creare un ecosistema positivo e oggi contiamo più di 4.000 aziende, dalle startup agli ‘unicorni'”: a parlare con l’agenzia Dire è Topazio Neto, il vicesindaco di Florianópolis, la capitale dello Stato di Santa Catarina.

Lui in politica è un esordiente, ma non lo è nel mondo dell’impenditoria: eletto lo scorso anno con il sindaco Gean Loureiro, dal 1999 lavora come imprenditore nel settore tecnologico e ha fondato una delle aziende che danno più lavoro nella regione. Secondo Topazio Neto, la partnership pubblico-privato è una caratteristica di Florianópolis. “La tecnologia è diventata uno dei settori economici di punta grazie all’alleanza sancita 30 anni fa tra governo, università e imprese” dice. “La loro unione ha favorito la nascita di un ecosistema che ha garantito nel tempo sostenibilità all’economia locale. Di solito dico che l’imprenditore di Florianópolis ha un grande spirito pubblico”.

Secondo lo studio ‘Tech Report 2020: Overview of the Technology Sector’, realizzato dalla Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), lo Stato di Santa Catarina dove si trova Florianópolis è il quarto polo tecnologico del Brasile in termini di fatturato. La città è un’attrazione nazionale perché ha il maggior numero di aziende per abitante, superando San Paolo. Neto continua: “Abbiamo anche iniziato a registrare tanti investitori provenienti dal Brasile e dall’estero, che arrivano a Florianópolis per visitare le sue aziende. C’è un’unica autostrada che attraversa l’isola, di circa 30 chilometri, lungo la quale troviamo cinque parchi tecnologici. Florianópolis non è più soltanto una meta turistica, ma anche tecnologica, e ci rendiamo conto che questa dinamica è naturale ed è destinata ad espandersi”.

Il vicesindaco è convinto che la città sia diventata molto attraente anche per le startup e le aziende che lavorano con l’innovazione e la tecnologia attraverso incentivi fiscali, offerta di manodopera qualificata e un ambiente altamente imprenditoriale. Neto ricorda che la Legge sugli incentivi all’innovazione di Florianópolis è stata approvata nel 2018: “Sono state allocate risorse pubbliche per favorire ‘l’open innovation’, in collaborazione con le aziende, in modo da incoraggiare le idee a ‘uscire dalla carta’ e a trasformarsi in piccole o addirittura grandi imprese”. Secondo il vicesindaco, “questo approccio permette di avere non solo grandi aziende tecnologiche, ma anche una gamma di startup molto interessanti, in grado di sviluppare idee e progetti qui in città”.

BRASILE. TOPAZIO NETO: “A FLORIANÓPOLIS SCOMMETTIAMO SUL LAVORO”

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Superare la crisi sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19 e favorire la ripresa economica dopo lo stop alle attività dovuto a contagi e restrizioni: queste le sfide chiave a Florianópolis, la capitale dello Stato di Santa Catarina, secondo il vicesindaco Topazio Neto. Al centro di un’intervista con l’agenzia Dire, le prospettive dell’amministrazione guidata da Gean Loureiro, dopo le elezioni dello scorso anno.

All’inizio del 2021, per far fronte a questi obiettivi, il Comune ha lanciato il Floripa Mais Jobs Program. “Il nostro obiettivo è generare posti di lavoro e reddito per gli abitanti di Florianópolis” assicura il vicesindaco. “Siamo partiti realizzando un’ampia indagine per capire quali settori dell’economia avessero più difficoltà a trovare personale qualificato. Pertanto, abbiamo individuato e collaborato con vari partner che ci stanno aiutando a formare giovani e adulti per le professioni più richieste dal mercato del lavoro”.

Nel 2020, a Florianópolis sono andate perdute 7.500 offerte di lavoro. L’aspettativa è che entro il terzo trimestre dell’anno, la città recuperi questa cifra e inizi a generare anche nuovi posti di lavoro.

Topazio Neto continua: “Poiché il nostro programma di vaccinazione sta avendo successo, questo dovrebbe all’economia la tranquillità necessaria per tornare ai suoi ritmi normali. A oggi abbiamo vaccinato il 74% della popolazione maggiorenne con la prima dose e stiamo raggiungendo il 32% per quanto riguarda la seconda dose. Siamo convinti che ce la faremo entro al fine dell’anno, recuperando ciò che è andato perso nel corso della pandemia e arrivando addirittura a crescere un po’: renderemo il 2022 un anno eccezionale”.

Secondo Topazio Neto, però, per favorire la ripresa esistono alcune “strategie” che meritano maggiore attenzione. Tra queste c’è l’investimento in opere pubbliche che consentano lo sviluppo delle imprese e, soprattutto, il rilancio del turismo e del settore degli eventi. “Abbiamo stanziato 500 milioni di reais nel 2022 (80,890 milioni di euro) in opere pubbliche e questi interventi faciliteranno lo sviluppo di nuove imprese in città” dice il vicesindaco. “Inoltre, vogliamo trasformare Florianópolis in una città sempre più a misura di imprenditore“.

Tra le opere in corso c’è l’ampliamento delle spiagge. La prima esperienza ha riguardato quella di Canasvieiras, a nord di Florianópolis, allargata di quasi tre volte. Inaugurata nel gennaio di quest’anno, la spiaggia – che attrae il maggior numero di turisti stranieri – ha registrato un buon numero di visitatori durante la stagione e il commercio locale è rimasto attivo. I prossimi lavori previsti riguarderanno le spiagge di Jurerê e Ingleses.

FLORIANÓPOLIS: DESTINO TURÍSTICO E TECNOLÓGICO

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – “Florianópolis é uma efervescência hoje no setor de tecnologia. Trabalhamos durante muitos anos para criar um ecossistema e hoje nós já temos mais de 4 mil empresas de tecnologia instaladas, desde startups até os novos unicórnios do Brasil”, afirma o vice-prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, em entrevista à Agência de Notícias Dire Brasil.

Estreante na política, Topázio Neto foi eleito no ano passado com o prefeito Gean Loureiro. Desde 1999, ele atuava como empreendedor do setor de tecnologia e fundou uma das empresas que mais empregam na região. Segundo ele, a integração entre a iniciativa privada e o poder público é característica de Florianópolis.

“A tecnologia só se tornou um dos principais setores econômicos porque, 30 anos atrás, o poder público, universidades e empresas se juntaram para criar um ecossistema que desse sustentabilidade para a economia local ao longo do tempo. Eu costumo dizer que o empreendedor de Florianópolis tem um alto espírito público”, explica.

Segundo o estudo Tech Report 2020: Panorama do Setor de Tecnologia, da ACATE – Associação Catarinense de Tecnologia, o estado de Santa Catarina é o 4º maior pólo de tecnologia do país em faturamento. A cidade de Florianópolis é destaque nacional por possuir o maior número de empresas por habitante, superando o município de São Paulo.

“Começamos também a ter um fluxo de investidores vindo do Brasil e do exterior para visitar Florianópolis e todo o nosso ecossistema de tecnologia. Nós temos aqui uma única rodovia dentro da ilha que, em um percurso de 30km, são mais de 5 parques tecnológicos instalados. Estamos divulgando Florianópolis não só como destino turístico, mas como destino tecnológico, e nós entendemos que esse é um movimento natural que vai crescer pouco a pouco”, comenta o vice-prefeito.

A cidade tornou-se extremamente atrativa às startups e às empresas que trabalham com inovação e tecnologia por meio de incentivos fiscais, oferta de mão de obra qualificada e um ambiente altamente empreendedor. Topázio lembra que a Lei de Incentivo à Inovação de Florianópolis foi aprovada em 2018.

“Existem recursos públicos colocados para processos de inovação aberta, em parceria com as entidades empresariais para incentivar ideias a sair do papel e tornarem-se pequenos ou até grandes negócios na cidade. Isso faz com que você tenha não só grandes empresas de tecnologia, mas também um conjunto de startups muito interessantes, que podem desenvolver as suas ideias e ações na cidade”, afirma.

INVESTIMENTO PÚBLICO E EMPREGO SÃO AS APOSTAS PARA RETOMADA EM FLORIANÓPOLIS

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Segundo o vice-prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, os principais desafios da gestão que ele e o prefeito Gean Loureiro iriam enfrentar após as eleições de 2020 seriam: a crise sanitária a partir da pandemia da Covid-19 e a retomada à economia após o período de restrições de movimentação das pessoas e abertura de negócios. Por isso, no início do ano foi lançado o Programa Floripa mais Empregos, conforme explicou o vice-prefeito em entrevista à agência de notícias Dire Brasil.

“Nossa preocupação, quando lançamos o Floripa Mais Empregos, foi a possibilidade de gerar emprego e renda para quem mora e quem vive em Florianópolis. Em um primeiro momento, fizemos um grande levantamento para entender quais profissionais os diversos setores da economia estavam procurando e com dificuldade de achar pessoas qualificadas. Identificamos e fomos atrás de parceiros que nos ajudam a capacitar jovens e adultos a essas profissões que estão sendo requeridas pela sociedade”.

Em 2020, Florianópolis perdeu cerca de 7.500 vagas de emprego formal. A expectativa é que até o terceiro trimestre a cidade recupere esse total e comece a gerar novos empregos.

“Na medida em que o nosso programa de vacinação vem tendo sucesso, isso dá uma tranquilidade muito grande para a economia voltar ao ritmo normal. Hoje já vacinamos 74% da nossa população elegível acima de 18 anos com a primeira dose e estamos chegando a 32% desta população com a segunda dose. Nós temos uma expectativa muito grande de que vamos chegar ao final desse ano conseguindo recuperar aquilo que perdemos durante a pandemia e crescendo um pouco mais para fazermos um 2022 excepcional”, afirma.

Para o vice-prefeito, existem algumas “avenidas do crescimento” que merecem atenção para possibilitar a retomada. Entre elas está o investimento em obras públicas que possibilitem o desenvolvimento de negócios e, principalmente, a recuperação de setores de turismo e eventos.

“Nós estamos fazendo esse ano um investimento público em obras que deve beirar os 500 milhões de reais em 2022 (80.890 milhões de euros). Essas obras públicas vão facilitar o desenvolvimento de novos negócios na cidade. Além disso, queremos transformar Florianópolis em uma cidade cada vez mais amiga do empreendedor. Isso também é um fator indutor do crescimento na cidade”, explica Topázio.

Entre as obras mencionadas, está o alargamento das praias. A primeira experiência foi na praia de Canasvieiras, norte de Florianópolis, que teve o tamanho da faixa de areia aumentado quase 3 vezes. Inaugurada em janeiro deste ano, a praia que mais atrai turistas estrangeiros recebeu um bom número de turistas durante a temporada e o comércio local se manteve aquecido. As próximas obras previstas são nas praias de Jurerê e Ingleses.