A Capalbio Kids sold out con la StregaVirus e il Mago Vaccino

(Foto di Flavia Cortonicchi)

ROMA – Si è chiuso ieri Capalbio Kids a piazza di Pescia Fiorentina: sold out e grande soddisfazione per l’incontro con Mimma Gaspari Golino in libreria con ‘Palla di spilli‘. Storia fantastica di Huan, la StregaVirus e del Mago Vaccino (Baldini+Castoldi). Il segreto, sembrerebbe dirci Golino, è parlare e spiegare la pandemia ai più piccoli. Insieme a lei Benedetta Cibrario, scrittrice. L’incontro è stato condotto da Marta Mondelli. Letture a cura di Irene Grazioli Fabiani.

In seconda serata si è tornati a Borgo Carige con il racconto del made in Italy attraverso i fatturati, le joint venture e la conquista di quote di mercato. Insieme a Paola Pilati che ha scritto ‘I generalissimi. Strategie e segreti dei top manager italiani‘ (Luiss University Press) e con Marco Alverà, ad di Snam, Vincenzo Boccia, presidente dell’Università Luiss Guido Carli, Gianluca Brozzetti, manager e Nicoletta Picchio, curatrice della collana Bellissima – Luiss University Press. Letture di Marta Mondelli.