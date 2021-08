Bassetti: “In terapia intensiva solo non vaccinati”

GENOVA – I ricoverati per Covid della quarta ondata “in terapia intensiva sono tutti non vaccinati e la loro età media è inferiore di molto ai 50 anni. Questi sono i dati sia genovesi che italiani: se non ti vaccini, metti a rischio la tua salute e la tua vita e quella delle persone che hai intorno, qualunque età tu abbia. La vaccinazione protegge dalla malattia grave. Inoltre, chi da vaccinato si dovesse contagiare non trasmette o trasmette molto meno l’infezione rispetto a un non vaccinato”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“Grazie ai vaccini– prosegue l’infettivologo- stiamo vivendo una quarta ondata di contagi e non di casi gravi. In Italia, a fronte di 35.000 contagi a settimana, abbiamo meno di 100 nuovi ingressi in terapia intensiva (poco più dello 0,1% del totale). A marzo, la percentuale superava l’1%. Una riduzione di dieci volte. Speriamo che anche chi è scettico sul vaccino capisca e decida di vaccinarsi”.

