FOTO | VIDEO | Strage Bologna, stazione intitolata al 2 agosto: “Aiuta la memoria”

BOLOGNA – “Questa targa è un grande obiettivo per fare in modo che la memoria dei cittadini vada oltre, non sia solo un compito dei familiari delle vittime ‘fare memoria’”. È questo l’obiettivo che Paolo Bolognesi auspica per la nuova denominazione della stazione, che oggi, nel quarantennale della strage, è stata ribattezzata “Bologna centrale – 2 agosto 1980“.

“Arriverà un domani quando sarà completato l’iter- commenta Bolognesi a margine della scopritura- che facendo un biglietto ci sarà scritto 2 agosto 1980. Molti si interrogheranno, come si interrogano a utilizzare la sala d’aspetto lo faranno anche quando prendono il biglietto. L’obiettivo è fare in modo che la memoria costantemente vada avanti, avanti, avanti. Questo è il punto”.