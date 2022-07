FOTO | In Riviera la Notte rosa è partita col botto, si prosegue fino a domenica

RIMINI – Quella partita ieri sera nella riviera romagnola è “un’edizione straordinaria” della Notte rosa, “con numeri e presenze turistiche che richiamano quelle delle primissime edizioni, con evidente ricaduta economica e occupazionale eccezionale”. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad festeggia dunque il via del capodanno dell’estate tornato a inizio luglio “dopo due anni di ‘esilio’ ad agosto”.

Per il primo cittadino è dunque “un’edizione da incorniciare non solo perché ci ha consentito di offrire un programma di musica e spettacoli finalmente a pieno regime, ma anche perché quest’anno per la prima volta l’evento porta Rimini, la Riviera e la Romagna nelle case di tutti gli italiani grazie al programma musicale in prima serata su Rai 2“. In tutto questo, prosegue Sadegholvaad, “spicca la forza di un cartellone dove la musica sta accanto agli eventi culturali e d’intrattenimento e a un tessuto di attività unico in Italia. La Notte Rosa è tornata davvero a vedere rosa”.

La serata, ci tiene a sottolineare il primo cittadino, si è svolta in sicurezza: “È stato predisposto un modello organizzativo imponente per quanto riguarda viabilità, controlli e sicurezza, in sinergia e collaborazione con i Comuni e tutte le forze dell’ordine. Adesso dobbiamo continuare allo stesso modo nelle prossime ore perché la Notte rosa continua per tutto il week end”.

