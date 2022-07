ROMA – Sorpresa a Silverstone. Sarà infatti lo spagnolo Carlos Sainz a partire in pole position nel GP di Gran Bretagna che si corre domani. Si tratta delle prima volta in carriera per lui.

Il ferrarista ha girato in 1’40″983, precedendo la Red Bull di Max Verstappen, a 0″072, e l’altra monoposto di Maranello di Charles Leclerc, a 0″315.

credits Ferrari

