Evade dai domiciliari e dice ai Carabinieri: “Il frigo è vuoto, fatemi voi la spesa”

BOLOGNA – Aveva il frigo vuoto e quindi è uscito a fare la spesa, peccato che fosse ai domiciliari e che il braccialetto elettronico ha lanciato l’allarme. Quando i Carabinieri di Monterenzio, nel bolognese, lo hanno sorpreso per strada lui li ha apostrofati dicendo che voleva “andare in caserma a chiedere ai Carabinieri di fargli la spesa”, considerandoli responsabili per averlo arrestato due settimane prima. I militari dell’Arma lo hanno dunque riportato a casa in attesa delle ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo era stato arrestato a metà giugno perché, nonostante il divieto di avvicinamento, era andato a casa della ex compagna e l’aveva minacciata dicendole che l’avrebbe uccisa se non gli avesse fatto vedere il bambino, che è figlio di entrambi.

