Euro 2020, l’Italia batte il Belgio e vola in semifinale

ROMA – “Abbiamo meritato di vincere, siamo stati straordinari”: le parole del ct della Nazionale Roberto Mancini sanciscono il trionfo dell’Italia ai quarti di finale agli Europei. Uno a due ai Diavoli Rossi del Belgio grazie a Barella e a Insigne, in una partita ‘infinita’ in cui il triplice fischio dell’arbitro è arrivato otto minuti dopo il 90′. “Potevamo fare qualche gol in più…”, chiosa Mancini, pensando, forse, a quel gol annullato per fuorigioco nel primo tempo. Adesso ci aspetta la Spagna: appuntamento a Wembley per la semifinale, il 6 luglio.

IL CT: “ABBIAMO MERITATO DI VINCERE”

“Abbiamo meritato vincere” e “complimenti ai ragazzi, sono stati bravissimi”. Roberto Mancini si gode l’ennesimo successo sulla panchina dell’Italia: allunga la striscia di partite senza sconfitte, ora sono 32, ma soprattutto conquista la semifinale di Euro 2020. “Sofferto all’inizio? No. Era una partita aperta, la sofferenza c’è stata alla fine, ci stava, avevamo speso tanto, ma non abbiamo mai sofferto- ha detto il ct ai microfoni della Rai- Risultato minimo centrato? “Non avevamo risultati minimi, la strada è ancora lunga. Siamo partiti cercando di fare il massimo ma la strada è ancora lunga, mancano ancora due partite”. La Spagna ci aspetta in semifinale: “Ora godiamoci questa vittoria e complimenti ai ragazzi. Bravissimi”.