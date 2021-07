ROMA – Sono 794 i nuovi casi di Covid in Italia per 199.238 test tra molecolari e antigenici, e 28 i decessi. Il tasso di positività è allo 0,4%. Sono 213 le terapie intensive in Italia per Covid e 1.469 i ricoveri ordinari.

