Di Niola (Cna Roma): al via incontri con Calenda, Michetti e Gualtieri

ROMA – “Abbiamo chiesto ai candidati di confrontarsi con la Cna, la più grande realtà economico-produttiva della capitale. Lunedì avremo Carlo Calenda, mercoledì Enrico Michetti, e lunedì 12 Roberto Gualtieri. Abbiamo anche invitato Raggi e siamo in attesa della sua risposta”. Così il segretario della Cna di Roma, Stefano Di Niola, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire.

“Noi presenteremo ai candidati un documento con 11 punti e chiederemo dal punto di vista amministrativo che idee hanno sui poteri da dare ai Municipi. La distanza tra il cittadino, o l’imprenditore, e il sindaco è troppo vasta. E questo per noi non va bene. Così la città è ingestibile. Chiediamo anche una semplificazione della burocrazia– ha aggiunto Di Niola- e di prendere alcuni quartieri e fare progetti pilota per far vedere che anche qui si possono fare le cose. Noi abbiamo molte idee. Da lunedì le presenteremo”.