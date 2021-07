VIDEO | Comunali, D’Alema: “Manfredi o Bassolino? Per fortuna non voto a Napoli”

NAPOLI – “Conosco bene Manfredi, mi sembra una personalità di assoluto rilievo, quindi degno di questa città”. Lo dice Massimo D’Alema, a Napoli per partecipare a una iniziativa promossa nell’ambito della fiera Napoli città Libro.

“Bassolino? È un amico, una persona straordinaria – risponde -, non posso che avere pensieri positivi su di lui”. “Se dovessi votare qui alle Comunali? Fortunatamente – scherza l’ex presidente del Consiglio – non sono un cittadino napoletano”.