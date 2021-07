Mourinho come il pontefice, i tifosi della Roma lo attendono a Ciampino: ‘HabeMOUs Papam’

ROMA – All’aeroporto di Ciampino oggi è febbre da Special One. Circa 500 tifosi con bandiere al seguito e maglie giallorosse hanno atteso in un piazzale laterale adiacente alle piste, che atterrasse l’aereo con a bordo José Mourinho, il nuovo allenatore della Roma. La zona era presidiata dalla Polizia.

“HabeMOUs Papam“, recitava uno stendardo con il disegno dell’allenatore vestito di bianco e lo stemma della Roma, che campeggiava al centro del piazzale dell’aeroporto. Lo striscione, protagonista della piazza, davanti al quale si sono alternati i tifosi per un selfie, è opera di Riccardo: “Sono romano, romanista ma soprattutto tifoso di Mourinho. In 11 anni l’ho seguito a Manchester, a Londra e a Madrid. Averlo qui per me è la realizzazione di un sogno”.





CORI E FUMOGENI PER MOURINHO, I TIFOSI: “SIAMO QUI PER UN SOGNO“

Fumogeni, cori per la Roma e contro la Lazio e poi Campo Testaccio. Cantano e sventolano le bandiere i tifosi della Roma, nel piazzale laterale dell’aeroporto di Ciampino, dove alle 14 era atteso l’aereo privato con a bordo il nuovo tecnico giallorosso.

“Siamo qui per un sogno chiamato Mourinho“, “Sono venuto con i mezzi da Guidonia Montecelio”, hanno raccontato i tifosi tra un coro e l’altro.





MOURINHO ATTERRA: SCIARPA GIALLOROSSA E SALUTO AI TIFOSI

L’aereo con a bordo il nuovo tecnico della squadra giallorossa è atterrato poco dopo le 14.35 sulla pista dell’aeroporto di Ciampino ed era un Gulfstream 650 di proprietà dei Friedkin, pilotato dallo stesso presidente della società. Il portoghese è stato accolto dallo staff societario che gli ha subito consegnato una sciarpa giallorossa. Dopo alcuni minuti di attesa, Mourinho è salito a bordo di un’auto bianca ed è passato, con finestrino abbassato e sorriso sul volto, davanti ai circa 500 tifosi assiepati lungo le reti di protezione dello scalo. Ora il tecnico andrà a Trigoria e per lo Special One è previsto un periodo di quarantena di 5 giorni, come stabilito dalle autorità sanitarie italiane per chi entra nel nostro Paese se nei 14 giorni precedenti c’è stato un soggiorno nel Regno Unito