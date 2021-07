Fontana: “Oggi in Lombardia zero decessi per Covid, è la notizia più bella”

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – “Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire“. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta gli ultimi dati sulla diffusione del Covid-19. “Colgo, ancora una volta- conclude Fontana- l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo”.

