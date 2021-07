Partiti i saldi estivi, ecco il calendario regione per regione

ROMA – È iniziata l’1 luglio dalla Sicilia la stagione dei saldi estivi. Dal 3 in poi saldi anche nelle altre regioni. La Basilicata fanalino di coda: i saldi inizieranno solo il 2 agosto.

Ogni famiglia, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, spenderà in media 171 euro (74 euro pro capite) per l’acquisto di capi scontati, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.

“Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità. E, dopo un lungo periodo di restrizioni, i saldi estivi rappresentano un’occasione importante per recuperare il tempo perduto e rinnovare il guardaroba per le vacanze, acquistando anche a prezzi convenienti”, commenta Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio. Dopo il boom di acquisti online, ci si aspetta un ritorno ai negozi di prossimità. “In questo senso attendiamo dal Governo una forte presa di posizione, già nel prossimo incontro dei ministri delle Finanze e governatori delle Banche centrali del G20 a Venezia, per l’introduzione di un’imposta minima globale sui ricavi dei colossi del web nei Paesi in cui operano. È una soluzione fondamentale – argomenta Borghi – per riequilibrare i rapporti di forza in un mercato che non può rimanere senza regole. Occorre dare certezze alle imprese per garantire i valori della nostra società, della nostra tradizione, della nostra economia e dei nostri territori, ma soprattutto per rendere più stimolante, sostenibile e reale la relazione sociale tra le persone”.

IL CALENDARIO DEI SALDI