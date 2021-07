ROMA – Torna la Notte europea dei Musei, l’iniziativa organizzata dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom. L’appuntamento, giunto alla 17esima edizione, è per sabato 3 luglio, quando molti siti culturali in tutta Italia, dopo mesi di chiusura per l’emergenza Covid, apriranno le porte per un ingresso straordinario serale al prezzo simbolico di un euro. Tanti i Musei che hanno aderito, alcuni dei quali organizzando visite guidate ed eventi speciali: dalla Galleria Borghese alle Terme di Caracalla a Roma al Museo nazionale d’Abruzzo, passando per il Palazzo Reale di Genova e il Parco archeologico di Ercolano. Per molti occorrerà prenotare, per altri, come gli Uffizi di Firenze, non sarà necessario. Per la lista completa dei Musei che aderiscono all’iniziativa e scoprire come eventualmente prenotare, basta visitare il sito del Ministero della Cultura.

