Proteste e morti in Etiopia, il blogger Hailu: “Tv istigano violenza, sfidano Nobel pace”

ROMA – “Diverse tv stanno soffiando sul fuoco e istigando alla violenza; per il primo ministro Abiy Ahmed, già Nobel per la pace, l’assassinio del cantante Hachalu Hundessa e le strumentalizzazioni che ne sono seguite sono la prova più difficile”: a parlare con l’agenzia Dire è Befeqadu Hailu Techanie, ex prigioniero politico, scrittore e blogger etiope.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Ucciso in un agguato il cantante Hundessa, almeno 50 morti in disordini e scontri in Etiopia

L’intervista si tiene al telefono perché, dai primi disordini seguiti all’omicidio lunedì sera, ad Addis Abeba e nella regione circostante dell’Oromia internet è bloccato. “Restiamo sotto stress anche se dopo gli scontri di ieri in città oggi non sono state segnalate violenze gravi” dice Hailu, che si trova nella capitale. Per alcune ore stamane l’attenzione si è spostata ad Ambo, a ovest di Addis Abeba, dove si sono tenuti i funerali di Hundessa, cantante e attivista voce degli oromo, comunità maggioritaria in Etiopia dal punto di vista demografico ma a lungo restata ai margini dei processi decisionali.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Il blogger etiope Hailu: “Rischio il carcere, ma dico la verità”