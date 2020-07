Emiliano brinda con Zaia: “Il Covid ha creato solidarietà forti”

BARI – “È una grande emozione vedere Luca Zaia in Puglia, perche’ in questi mesi di lotta comune al Covid-19 si sono create delle solidarieta’ molto forti, che vengono benedette oggi dal vino”. È quanto scrive in un post pubblicato sui social, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ieri a Manduria (Taranto) per la presentazione del vino prodotto dal giornalista Bruno Vespa con la collaborazione di una azienda veneta. Con loro c’era anche il governatore del Veneto, Luca Zaia.

“Questo vino – aggiunge Emiliano – ha un nome meraviglioso: TerreGiunte. L’Adriatico ci collega, abbiamo delle culture comuni, abbiamo adesso anche un vino comune, e per chi da valore a queste cose, sa che questa non e’ solo un’operazione commerciale, un’operazione enologica, ma qualcosa di piu'”.