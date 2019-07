VIDEO | Lamborghini a colori, dove si vernicia l’Urus dei record

“Urus è un successo italiano di dimensione globale“, rivendica il responsabile del personale di Lamborghini, ricordando le oltre 600 assunzioni fatte dall’azienda negli ultimi tre anni, che hanno portato i dipendenti a tempo indeterminato a 1.750. In 200 lavoreranno nel nuovo reparto di verniciatura dell’Urus (che non si esclude possa essere utilizzato in futuro anche per gli altri modelli): “Duecento persone di 10 nazionalità diverse che produrranno tanti colori. Un segnale importante per un Paese in difficoltà nell’elaborazione dell’innovazione sociale”, è la sottile notazione ‘politica’ di Mossini. Con l’avvio dell’impianto “si conclude l’espansione dell’azienda”, cresciuta in questi anni da 80.000 a 160.000 metri quadrati.

“E’ ora di stabilizzare quello che siamo diventati in questi anni”, dà la linea il presidente e ad Stefano Domenicali. Niente fughe in avanti, per ora, per esempio sul tema dell’elettrico, anche perchè spiega Domenicali, non è quello che i clienti chiedono al momento. “Dobbiamo essere capaci di cogliere il cambiamento, consolidando quello che abbiamo fatto”, spiega il manager. Del resto, in dieci anni, Lamborghini ha inanellato progetti uno dietro l’altro, dedicando all’espansione aziendale, tra investimenti e ricerca e sviluppo, circa 2,5 miliardi in nove anni. Uno sforzo che si è riverberato sul fatturato: dai 322 milioni del 2011 al miliardo e 700 milioni attesi per quest’anno.