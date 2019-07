VIDEO | Mai più bambini in carcere: “Serve una riforma”

ROMA – Procedere con una riforma della legge 62 del 2011 per trovare una soluzione ai 56 bambini che ancora oggi in Italia vivono con le madri detenute in carcere, intervenendo su tre punti: costruendo case famiglia con il finanziamento dello Stato – e non ‘senza oneri per lo Stato’, come previsto dalla norma -; utilizzando gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) solo nei casi di lunghe detenzioni; procedendo alla comunicazione immediata delle autorità giudiziarie competenti della presenza di un minore al momento dell’arresto. È la proposta emersa nel corso della conferenza stampa ‘Madri detenute e figli minori: normativa vigente e alternative al carcere‘ organizzata stamattina a Montecitorio dai deputati del Partito Democratico Paolo Siani, Ubaldo Pagano, Carmelo Miceli, Nicola Pellicani, Patrizia Prestipino, Rosa Maria Di Giorgi con l’associazione ‘A Roma Insieme-Leda Colombini’, alla presenza del Garante dei detenuti della Regione Puglia, Piero Rossi.

La proposta è stata spiegata nel corso dell’incontro da Gustavo Imbellone e Giovanna Longo, di ‘A Roma Insieme-Leda Colombini’, associazione attiva dal ’94 il cui obiettivo principale è che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere. “Non si tratta di aggiustamenti che stravolgono l’ordinamento, ma di misure emendative necessarie perchè quella legge realizzi finalmente gli obiettivi che non ha ancora realizzato e per superare alcune contraddizioni”. Ma anche per fare in modo che gli Icam, metà carcere metà casa-famiglia, non vengano considerati come la soluzione al problema.

“Avere bambini innocenti in carcere è una cosa insopportabile a dirsi, ma vedersi ancora di più- ha dichiarato alla Dire Paolo Siani, capogruppo Pd della Commissione parlamentare per l’Infanzia- La Commissione Infanzia è stata nell’Icam Di Lauro, in Campania, a vedere come vivono i bambini in queste strutture, che non sono dei vere e proprie carceri. E certo la vita in quell’istituto è meno pesante per il minore, ma non è una famiglia, non è una casa”.