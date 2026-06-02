martedì 2 Giugno 2026

2 giugno, oggi l’ultima parata della cagnolina Briciola che va in pensione

Soprannominata 'vicebrigadiere', la piccola meticcia è arrivata nella caserma di Tor di Quinto a Roma, quando aveva un anno di vita

Data pubblicazione: 2-6-2026 ore 12:50Ultimo aggiornamento: 2-6-2026 ore 12:50

Foto: Fanfara del 4 reggimento Carabinieri a Cavallo/ Facebook

ROMA – Dopo tredici anni di onorata carriera, la cagnolina Briciola ha sfilato oggi con il tricolore per l’ultima volta alla parata del 2 giugno e da domani si godrà la pensione. Soprannominata ‘vicebrigadiere’, la piccola meticcia è arrivata nella caserma di Tor di Quinto a Roma, quando aveva un anno di vita e da allora ha ricoperto il ruolo di mascotte del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. negli ha preso parte a tutte gli eventi ufficiali passeggiando impavida tra cavalli, folle e tamburi.

La sua celebrità è scoppiata nel 2015 quando si è esibita in una capriola di fronte al Presidente Sergio Mattarella durante una cerimonia ufficiale al Quirinale, suscitando sorrisi e applausi.

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