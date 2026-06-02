martedì 2 Giugno 2026

2 giugno, Meloni: “La nostra responsabilità è rafforzare ogni giorno questo patrimonio”

La premier: "Ottant'anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione"

di Marta TartariniData pubblicazione: 2-6-2026 ore 9:26Ultimo aggiornamento: 2-6-2026 ore 10:04

ROMA – “Oggi celebriamo gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme: con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. Perché sono certo le grandi storie, ma anche – e forse soprattutto – le piccole scelte quotidiane ad aver fatto dell’Italia la straordinaria Nazione che è oggi. Ottant’anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Ma, allo stesso tempo, ci ricordano la responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio, al servizio della Patria e delle generazioni future. Buona Festa della Repubblica. Buon 2 giugno”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

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