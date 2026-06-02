L’oroscopo di martedì 2 giugno 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Amore in recupero, giornata molto importante per i rapporti: se ci sono state separazioni è possibile recuperare. Ti ritrovi in una condizione psicofisica perfetta, l’ideale per restare in un’atmosfera fresca, pur gestendo interessi e stimoli molteplici.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Considera questo periodo interessante per i nuovi incontri. Opportunità di piccoli cambiamenti: ascolta le tue intuizioni e affronta ogni situazione con calma e apertura.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non metterti contro il destino, se qualcosa si è chiuso vuol dire che non andava più bene. Questa giornata potrebbe essere conflittuale, se c’è qualcuno che vuole impórti cosa fare, sii paziente!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Riceverai una buona notizia, un piccolo regalo. Giornata che aiuta lo sport e l’attività all’aperto, che ti assicurano equilibrio psicofisico e benessere emotivo.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Ritroverai fiducia e ottimismo. In amore non tutto è perduto, dai tempo al tempo!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
La giornata di oggi registra un lieve calo fisico. Mantieni la calma se torna una persona del passato. Con Bilancia e Leone ci vuole doppia prudenza.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Dopo ore di stanchezza e tensione, si apre uno spiraglio piacevole; questa comunque non è la giornata giusta per strafare. Sfrutta questa giornata per prendere la giusta distanza da situazioni provocatorie.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
E’ possibile cercare di recuperare una situazione d’amore sul piano emotivo. Amici ti sostengono, hai superato una prova o un grande malessere.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Devo metterti in guardia da qualche attimo di esitazione, anche da qualche momento di forte tensione, ma è normale visto che in questo periodo stai rivoluzionando tutto.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
In questo periodo è necessario avere più fiducia nelle situazioni: oggi ti senti molto nervoso e poco ricettivo, cerca di evitare scontri con l’ambiente. La forma fisica non è al top e il tuo sistema nervoso ne risente. Non fare confusione in amore.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Sarai contattato da persone particolari e riceverai una notizia importante. Coppie favorite e fertili.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Questa giornata va sfruttata al meglio anche se non ci sono grandi novità. Ecco che arrivano giornate speciali nei rapporti con gli altri. Incontri importanti…