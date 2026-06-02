Meteo, le previsioni di martedì 2 giugno 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Pressione in diminuzione al Nord: al mattino, molte nubi al Nord e qualche isolato piovasco poi, dal pomeriggio, piogge e temporali dai settori alpini e prealpini si porteranno verso le pianure. Tra pomeriggio e sera un’intensa attività temporalesca colpirà il Nordovest e poi il Nordest. Maltempo anche in Toscana, più soleggiato e asciutto sul resto del Centro-Sud.

NORD

Pressione in diminuzione, il tempo peggiora rapidamente. Al mattino, molte nubi su gran parte delle regioni, prime piogge sui settori alpini e prealpini, qualche piovasco anche in Liguria. Tra pomeriggio, sera e poi notte successiva ecco che si entrerà nel vivo del peggioramento: piogge forti e temporali colpiranno gran parte delle regioni. Attese locali grandinate in pianura. Temperature: Punte massime fino a 22 grai a Torino e Milano, 27 a Bologna.

CENTRO E SARDEGNA

Pressione meno salda. Fin dal mattino il tempo risulterà un po’ instabile sulle zone interne della Toscana, poi sull’Umbria. Altrove, bel tempo prevalente. Dopo metà giornata aumenterà l’instabilità sulla Toscana, in particolare sui settori costieri e zone limitrofe, con temporali localmente intensi tra sera e notte successiva. Sul resto delle regioni avremo una maggiore stabilità. Temperature: Valori massimi fino a 27 gradi a Firenze, 28 a Roma, 27 a Pescara.

SUD E SICILIA

Pressione che si mantiene stabile. La mattinata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari; sulla Sicilia, tutto sole. Nel corso delle ore pomeridiane, poche novità: bel tempo prevalente, locali annuvolamenti soltanto sulle zone interne della Basilicata e sui settori montuosi della Calabria. Venti dai quadranti meridionali, mari poco mossi. Temperature: Punte massime fino a 27 gradi a Napoli, 28 a Bari.