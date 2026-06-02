Tg Ambiente, l’edizione di martedì 2 giugno 2026

PER SALVARE LA LONTRA MANTENERE E RECUPERARE SUO HABITAT

Gli ambienti fluviali, costituiti da fiumi, torrenti e boschi sono tra gli ecosistemi più alterati dall’attività umana. In Italia, la loro trasformazione è stata profonda. Arginature, dighe, taglio della vegetazione, inquinamento e prelievi idrici hanno modificato il funzionamento naturale dei corsi d’acqua in gran parte del nostro territorio. Tra le specie simbolo di questi ambienti, una delle più emblematiche è senza dubbio la lontra europea (Lutra lutra): dove vive la lontra, il fiume è generalmente in buona salute, con acque pulite, abbondanza di pesce e vegetazione ben conservata. Quando negli anni 70 del Novecento, proprio il Wwf rilevò il drammatico declino della popolazione italiana della specie, confinata con pochi nuclei nel Centro e nel Meridione, tra le azioni ritenute urgenti e necessarie, c’era la creazione e la gestione di oasi naturalistiche. E se oggi la situazione è decisamente migliorata – c’è una ripresa della popolazione a livello nazionale – parte del merito è proprio dovuto a quella scelta.

IN 10 ANNI +7% CAPACITÀ CONSUMI ELETTRICI DA FONTI RINNOVABILI

In Italia negli ultimi dieci anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33,9% nel 2015 al 41,1% nel 2025, e arrivando così a pochi punti percentuali dalle fonti fossili, che sono al 43,8%. In particolare, nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito da idroelettrico, eolico e geotermia. Una crescita nel complesso lenta ma importante che, però, deve essere sostenuta e incoraggiata da politiche energetiche più efficaci sbloccando gli iter burocratici per centrare l’obiettivo 2030 e cominciare a guardare a quello di decarbonizzazione al 2040. A chiederlo è Legambiente con il nuovo studio ‘Italia Rinnovabile’. Pilastro centrale del report il fatto che le fonti pulite sono alleate decisive per contrastare la crisi climatica e la povertà energetica, per portare benefici ai territori e per ridurre il costo della bolletta su cui ad oggi il gas fossile incide per l’89% delle ore rispetto alla formazione del prezzo finale dell’energia.

CARABINIERI NOE DI BARI SMANTELLANO INGENTE TRAFFICO RIFIUTI

Migliaia di tonnellate di rifiuti illecitamente trasportate e smaltite in cave in disuso, aree agricole come vigneti e uliveti e capannoni dismessi nelle province di Foggia, della Bat, di Bari, Napoli e Frosinone, con un imponente deturpamento e danneggiamento delle aree interessate e rischi per la salute. Una vera e propria filiera organizzata, dedita allo smaltimento di ingenti quantità di scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali/industriali, tessili e frazione indifferenziata di Rsu provenienti da impianti dislocati tra Lazio, Campania e Puglia. Hanno scoperto e smantellato l’organizzazione i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente di Napoli insieme ai colleghi delle province di Foggia, Salerno, Benevento, Roma e Latina, disponendo misure cautelari per 19 soggetti, tra i quali 6 arresti domiciliari. L’attività criminale avrebbe consentito agli indagati di acquisire un illecito profitto pari a circa 2,5 milioni di euro.

IL 29° FESTIVAL CINEMAMBIENTE A TORINO DAL 3 AL 7 GIUGNO

La 29a edizione del Festival CinemAmbiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxhi, si svolge dal 3 al 7 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDdb, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile, tramite il sito www.festivalcinemambiente.it, fino al 14 giugno. L’edizione 2026 presenta 69 film, in arrivo da 30 Nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. La consueta varietà di temi, stili e tecniche di realizzazione ritrovano in quest’edizione un denominatore comune nel superamento della rigidità del genere tradizionalmente ‘ambientale’, con l’abbandono dell’allarmismo e degli aspetti più militanti a favore di storie più personali. Molti poi, anche quest’anno, gli eventi speciali e gli eco-eventi collaterali organizzati dal Festival con i suoi numerosi partner.