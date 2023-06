Delitto di Senago, Impagnatiello: “L’unica forma di pentimento che abbia senso è togliermi la vita”

ROMA – “L’unica forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita”. Sono queste le parole che Alessandro Impagnatiello ha detto al suo legale. Oggi, per il barman di Milano, si è svolto l’interrogatorio di convalida del fermo in cui il ragazzo ha aggiunto “particolari che riguardano l’ultima fase dell’accoltellamento” escludendo però la premeditazione e spiegando inoltre che “ha fatto tutto da solo”. Alessandro Impagnatiello è accusato di omicidio volontario nei confronti della compagna Giulia Tramontano.

Il barman è stato individuato come l’assassino di Giulia Tramontano “in 72 ore, nonostante i depistaggi. Siamo arrivati a capo di questa triste vicenda grazie alle capacità dei carabinieri della stazione Senago che, raccogliendo le dichiarazioni, hanno capito che c’era qualcosa che non andava”, fino “al ritrovamento di ampie tracce di sangue nei pressi dell’abitazione” e al “crollo” dell’assassino. Ha detto ieri il Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, durante la conferenza stampa per l’omicidio di Giulia Tramontano, al tribunale di Milano.

LA RACCOLTA FONDI PER GIULIA TRAMONTANO

In ricordo di Giulia Tramontano, i colleghi della sorella Chiara, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, hanno dato vita ad una raccolta fondi su gofundme il cui ricavato andrà all’Associazione ‘Penelope’ e ad altre associazioni contro la violenza di genere. A parlare della raccolta è Chiara Tramontano, che in un post su Instagram ha rivolto le sue parole alla sorella uccisa: “Giulia sei bellissima in tutte le foto che le persone riportano. È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi. Ma ti guardo in questa foto e penso a quanto Thiago ti potesse somigliare. Avrebbe preso i tuoi occhi, questi occhi mi tormenteranno per sempre. Non potrebbe esserci immagine più bella per questa raccolta fondi. Questa foto esprime tutta la tua bontà d’animo e tenerezza, la stessa che ha guidato l’apertura di questa bella iniziativa”.