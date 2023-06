2 giugno, il video della Camera di Commercio per la Festa della Repubblica

ROMA – In occasione del 77° anniversario della Festa della Repubblica, che si celebra oggi, la Camera di Commercio di Roma ha diffuso sui propri canali social ufficiali un suggestivo video in cui la banda musicale della Guardia di Finanza, orgoglio nazionale in tutto il mondo, esegue in divisa storica l’Inno di Mameli presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede dell’Istituzione. Fin dal giorno della sua nascita la Repubblica Italiana incarna i valori di democrazia, orgoglio e libertà in cui la Camera di Commercio di Roma si riconosce da sempre.

