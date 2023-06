Lapsus al Tg1: “Il 2 giugno gli italiani scelsero la monarchia”

ROMA – Lapsus in diretta per Elisa Ansaldo. Durante il servizio per la parata della Festa della Repubblica, la giornalista del Tg1 è ‘caduta’ su un errore, che non è sfuggito ai telespettatori. “Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica e scelsero la Monarchia” ha detto Ansaldo. Il video della gaffe, ha fatto subito il giro della rete.

