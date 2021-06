Riaprono i colli valdostani, ma solo fino al confine

AOSTA – In Valle d’Aosta domani, 3 giugno, alle 10 riaprirà la statale 26 fino al colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Francia. Venerdì 4 giugno alla stessa ora toccherà alla statale 27 del colle del Gran San Bernardo, fino al confine con la Svizzera. L’Anas sta completando in queste ore lo sgombero della neve e il montaggio dei guardrail, rimossi prima della chiusura invernale. Il collegamento internazionale dei due colli è rinviato almeno alla prossima settimana. A La Thuile si attende che arrivi “il via libera alle operazioni di riapertura del valico” da parte del gestore francese. Il colle che collega Saint-Rhémy-en-Bosses al vallese svizzero sarà chiuso “fino al completamento delle operazioni di ripristino della viabilità da parte del gestore svizzero sul versante di competenza” a causa della quantità di neve ritenuta troppo grande. “Negozi e punti di ristoro lungo le statali 26 e 27 saranno regolarmente raggiungibili dal versante italiano” spiega l’Anas. Che aggiunge: “Al fine di evitare assembramenti non sono previste cerimonie di riapertura”. Le attività di sgombero dalla neve sono state avviate ad aprile e sono state condotte dal personale specializzato con turbine fresaneve e lame con dispositivo spargisale. Nei punti di maggior accumulo si sono registrati muri di neve alti fino a 6 metri.