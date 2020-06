2 giugno, Mattarella allo Spallanzani per ringraziare gli operatori sanitari e ricordare le vittime del Covid

ROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si e’ recato nel pomeriggio all’Istituto Nazionale Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ a Roma dove ha avuto luogo l’omaggio musicale del tenore Francesco Grollo per ringraziare gli operatori della sanita’ e ricordare le vittime del covid. Un ringraziamento allo Spallanzani, “ai suoi medici e al personale, ai ricercatori e a tutta l’attivita’ preziosa che svolge in questo momento di maggiore attenzione, ma che e’ preziosa per il nostro Paese costantemente, anche nei periodi di minore attenzione”, ha dichiarato Mattarella, in chiusura del concerto svolto allo Spallanzani. “Desidero esprimere un sentimento di gratitudine allo Spallanzani- ribadisce il Capo dello Stato- il lavoro qui svolto e’ punto di riferimento per il nostro Paese, e’ una costellazione di attivita’ scientifica, medica, di ricerca e di assistenza di straordinario valore che pone il nostro Paese in una posizione preminente nel panorama internazionale. Grazie per quanto fate, avete l’apprezzamento piu’ alto da parte della Repubblica”.

ZINGARETTI: “GRAZIE MATTARELLA, SPALLANZANI RICORDA VITTIME COVID”

“Grazie Presidente per essere con noi allo Spallanzani. In un luogo della scienza per dedicare il 2 giugno al personale della sanita’, con un pensiero alle vittime del Covid e alle loro famiglie. Sono con noi operatori della sanita’ da Cremona, Piacenza e Bergamo, le comunita’ piu’ colpite dal virus”. Lo scrive Nicola Zingaretti, ringraziando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente al concerto allo Spallanzani. L’evento e’ trasmesso in diretta dalla Regione Lazio. “Agli italiani nessuno ha regalato niente- aggiunge Zingaretti- con le regole del lockdown che hanno funzionato e il loro comportamento hanno vinto una battaglia. Da domani si apre una fase nuova e diversa. Uniti potremo vincere anche quest’altra fase”, conclude Zingaretti.