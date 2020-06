Tg Musica, edizione del 2 giugno 2020

L’ESTATE 2021 SI RIEMPIE DI LIVE

L’estate 2021 comincia a riempirsi di grandi concerti dopo la cancellazione di numerosi eventi a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra i tour da tenere d’occhio per il prossimo anno sicuramente quello dei Simple Minds. La band darà il via ai concerti l’1 luglio al Pistoia blues festival. In calendario, poi, Roma e Verona, La data di Taormina verrà comunicata al più presto. Occhi puntati sui Red Hot Chili Peppers che regaleranno la loro energia il 16 giugno alla Visarno Arena per Firenze Rocks. Annullati, invece, i live di Coez e Foals a Rock in Roma.

CACCIA ALLA HIT ESTIVA CON CON BOB SINCLAIR E LAMBORGHINI

Bob Sinclair torna ad alimentare la guerra dei tormentoni con “I’m on my way”. Il dj è su tutte le piattaforme con un brano che contagia per l’energia e la passione e che vede la collaborazione del cantante giamaicano Omi, che già si era fatto notare nella hit di Takagi&Ketra con Giusy Ferreri, “Jambo”. Anche Elettra Lamborghini si lancia con un nuovo brano dai sapori estivi. È “Hola Kitty”, un pezzo che segna il ritorno dell’artista allo spagnolo dopo il successo di “Musica (e il resto scompare)”, il singolo presentato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo.

AMICI SPECIALI, RANDOM ANNUNCIA IL SUO PRIMO EP

Random, il cantante che in queste settimane si è fatto conoscere ad Amici Speciali su Canale 5, annuncia il suo primo EP. Si chiamerà “Montagne russe”, su tutte le piattaforme dal 5 giugno. Anticipato da “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” e “Marionette” featuring Carl Brave, Random raccoglie i brani a cui ha lavorato negli ultimi mesi e registrati al fianco del fedelissimo produttore Zenit. Il disco arriva a un anno da “Chiasso”, il singolo dei record che ha lanciato il giovane artista di Massa di Somma nella scena contemporanea.

GIUGNO IL MESE DEI ‘CONCERTI SUL DIVANO’

In un’estate in cui la musica live sarà la grande assente, Warner Music Italy ripropone 5 grandi concerti pop del passato. Questo festival musicale virtuale farà compagnia molti fan per tutto il mese di giugno sul canale Youtube dell’etichetta con pubblicazioni a scadenza settimanale. Il primo live, online dal 2 giugno, è quello tenuto da Laura Pausini del 2007 a San Siro, proprio nel giorno dell’anniversario del concerto che l’ha consacrata la prima donna a esibirsi allo stadio milanese. Nelle settimane successive le esibizioni di Ligabue, Pino Daniele, Max Pezzali e Nek.