sabato 2 Maggio 2026

F1, al Gp Miami il ritorno della McLaren: Norris vince nella Sprint davanti a Piastri

Kimi Antonelli penalizzato al sesto posto. Prima di iniziare il minuto di silenzio per Zanardi e l'omaggio sulle auto: "Ciao Alex"

Data pubblicazione: 2-5-2026 ore 20:36Ultimo aggiornamento: 2-5-2026 ore 20:36

ROMA – La vittoria di Lando Norris. Nel ricordo di Alex Zanardi. Un lampo da campione del mondo in carica quello del pilota della McLaren, che dopo un inizio di stagione non facile si è imposto nella Sprint del Gp di Miami.

“CIAO ALEX”, IL MINUTO DI SILENZIO E L’OMAGGIO A ZANARDI

La F1 è così ripartita dopo una pausa ‘forzata’ di ben cinque settimane visti gli annullamenti dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita a causa dei rischi della guerra. Minuto di silenzio per la morte di Zanardi, e un adesivo sulle auto con la scritta “Ciao Alex”.

FUORI DAL PODIO KIMI ANTONELLI, POI PENALIZZATO AL SESTO POSTO

Poi è stato Norris a prendersi la scena vincendo davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. Una doppietta che non si vedeva dalla scorsa stagione, che era stata targata McLaren. Terzo Charles Leclerc con la Ferrari. In difficoltà le Mercedes dei ‘leader’ della classifica: Kimi Antonelli, giunto quarto, è stato poi penalizzato e retrocesso al sesto posto, lasciando la posizione ai piedi del podio proprio al compagno George Russell. Quinto Max Verstappen con la Red Bull, settimo invece Lewis Hamilton con l’altra Ferrari.
Domani la gara alle ore 22 italiane.
La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 75 punti;
Russell 68; Leclerc 55; Hamilton 43.
La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 143 punti; Ferrari 98; McLaren 61.

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