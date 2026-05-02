Maxi sequestro di ecstasy in provincia di Trapani, 2 arresti

PALERMO – Sequestrate oltre 26mila pillole di ecstasy per complessivi 17 chili a Marsala, in provincia di Trapani. In azione la squadra mobile, che con la collaborazione del Servizio centrale operativo e della Sisco di Palermo ha arrestato due persone: un uomo e una donna.

ECSTASY A MARSALA, SEQUESTRO DA 780MILA EURO

La droga, che aveva un valore stimato intorno ai 780mila euro, era giunta in Sicilia verosimilmente dal nord Europa. Le sostanze erano destinate alle piazze di spaccio di Marsala e Mazara del Vallo, oltre che dei comuni limitrofi. L’uomo arrestato è un cittadino italiano di origini tunisine, con precedenti per furto e minacce. Era stato notato in diverse occasioni entrare nell’abitazione della donna, nel centro storico di Marsala, e uscirne con buste voluminose che riponeva nel portabagagli della propria auto con fare sospetto. Il giorno dell’arresto è stato raggiunto in strada dalla donna, un’incensurata di origini tunisine. In quella occasione, anche la donna aveva con sé delle buste prelevate dal complice e riposte, celermente, nel portabagagli.

ECSTASY NEL TRAPANESE, IL PRECEDENTE

A questo punto è scattato il controllo della polizia: i due, poi finiti in carcere, erano in possesso di oltre 16 chili di ecstasy, tra pasticche azzurre e rosa e polvere di ecstasy di colore rosa. Il gip, su richiesta della procura di Marsala, ha convalidato il provvedimento cautelare disponendo il carcere per entrambi i protagonisti. Già a gennaio la polizia aveva sequestrato 2.767 pillole di ecstasy. A nasconderle nella propria abitazione era una giovane donna di origini tunisine ma cittadina italiana.