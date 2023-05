Fedez e Chiara in lacrime nel trailer della seconda stagione dei Ferragnez

ROMA – Lacrime, discussioni, ma anche tante risate. Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale della seconda stagione di The Ferragnez. I nuovi episodi riportano sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato. Così come la loro intimità e la loro famiglia, che nella seconda stagione vedrà debuttare sullo schermo la piccola Vittoria.

IL TRAILER

THE FERRAGNEZ 2, ECCO QUANDO ESCONO I NUOVI EPISODI

La seconda stagione di The Ferragnez, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre.

Inoltre, dopo l’estate sarà disponile in esclusiva su Prime Video The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

I FERRAGNEZ

La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes ‘Most Powerful Fashion Influencer’ a livello globale. Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all’attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista della prima stagione di ‘Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo’ e host del grande successo ‘LOL – Chi ride è fuori’.

Con il docu-reality The Ferragnez – La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme.

Chiara Ferragni e Fedez torneranno dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.