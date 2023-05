Laura Chiatti: “No all’uomo che dà l’aspirapolvere, uccide l’eros”

BOLOGNA – “Non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide“. Fanno molto discutere le parole dell’attrice Laura Chiatti a Domenica In, dove è stata ospite insieme al marito e collega Marco Bocci. Lui ha cercato di dire che vorrebbe partecipare alle faccende domestiche, che ci prova, ma lei ha detto che no, l’uomo che lava i piatti non si può sentire. Le frasi di Laura Chiatti, dette durante l’intervista a Domenica In, hanno suscitato molto dibattito sui social, perchè tanti utenti si sono scagliati contro di lei per il messaggio sbagliato che stava comunicando, accusandola di sessismo e di veicolare concezioni patriarcali e fuori dal tempo.

LA DIVISIONE DEI COMPITI IN CASA BOCCI-CHIATTI

La coppia è andata in tv per promuovere il nuovo film che hanno appena girato insieme, ‘La caccia‘, di cui Bocci è anche regista. Poi le domande di Mara Venier si sono orientate al versante personale. E visto che Chiatti e Bocci sono da tempo una coppia con figli, la conduttrice ha chiesto loro come funzioni l’organizzazione familiare e la vita di tutti i giorni. Chi pulisce? Chi cuina? Chi porta i bambini a scuola? Laura Chiati ha risposto per entrambi: “Faccio io quelle mansioni, cucino e tutto il resto. Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”.

Bocci ha appunto cercato di spezzare una lancia: “Io ci provo, ma non vuole che pulisco che sparecchio, si incavola, mi dice di stare fermo“. “Mi si abbassa l’eros”, ha ribadito lei. Sui social sono serpeggiati commenti avvelenati: “La donna può lavare i piatti e l’uomo no? Nel 2023 in Rai in diretta si dice questo”.

LA STORIA TRA MARCO BOCCI E LAURA CHIATTI

La storia tra i due attori è iniziata nel dicembre del 2013 e la coppia non ci ha messo molto ad arrivare alle nozze, che sono state celebrate nel luglio del 2014. Sei mesi dopo il matrimonio, il 22 gennaio 2015, è nato Enea (identico alla mamma) e poi, appena un anno e mezzo dopo, è arrivato Pablo, nato l’8 luglio 2016. Sulle riviste di gossip si è parlato di alti e bassi, nella coppia, ma di fatto i due sono ancora insieme e bellissimi, con i figli ormai cresciuti (hanno sette e otto anni). Prima di lui, Laura Chiatti ha avuto una lunga storia con il giocatore di basket Davide Lemma (e prima di lui aveva vissuto un grande amore con Silvio Muccino e Francesco Arca). Lui, invece, era stato in precedenza con l’attrice Giulia Michelini e la cantante Emma Marrone. Ma ha più votle detto in diverse interviste che aver fatto per Laura quello che non aveva mai fatto per nessuna prima.

IL CAMBIAMENTO DI LEI

Un’altra polemica che si è scatenata sui social riguarda l’aspetto fisico di Laura Chiatti. Il pubblico da casa ha trovato l’attrice molto cambiata, nel look e nel volto, e lo ha manifestato sui social, arrivando a dire che sembra ora ‘uguale’ a Ilary Blasy.

