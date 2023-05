ROMA – Creativo, visionario, rivoluzionario. È dedicata a Karl Lagerfeld l’edizione 2023 del Met Gala, l’annuale evento di raccolta fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Tante le celebrità che hanno portato sul red carpet un omaggio al genio della moda, stilista dell’omonimo marchio e direttore creativo di Chanel e Fendi, scomparso a 85 anni nel febbraio del 2019. Tra le star che hanno sfilato sul tappeto rosso, è stato Jared Leto a lasciare l’impronta più netta, sorprendendo tutti con un insolito catwalk (in tutti i sensi).

JARED LETO DIVENTA UN GATTO AL MET GALA 2023

Jared Leto si è presentato al Met Gala 2023 vestito da gatto gigante. L’attore ha sfilato sul red carpet indossando un costume felino, lasciando interdetti i presenti. Un gesto eccentrico, ideato per rendere un omaggio originale a Karl Lagerfeld. Nel 2011, infatti, lo stilista aveva adottato Choupette, una femmina di sacro di Birmania dal pelo bianco. La gatta divenne la sua musa: ha ispirato una serie di prodotti e design dello stilista, oltre ad essere apparsa in diverse pubblicità. È stata anche fotografata con la super modella Gisele Bundchen per la copertina di Vogue e su Instagram conta quasi 200mila follower.

