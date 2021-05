Covid, dall’Italia un macchinario per l’ossigeno verso Nuova Delhi. L’aereo dell’Aeronautica pronto a partire

ROMA – Un Aereo C130 della 46ma Brigata dell’Aeronautica militare partirà questo pomeriggio verso Nuova Delhi per il trasporto di un macchinario che servirà a fornire ossigeno per un centinaio di posti letto dedicati a pazienti covid. La struttura sarà accompagnata da personale della Regione Piemonte che farà formazione agli operatori indiani.

GELMINI: ITALIA SOLIDALE CON INDIA

“Un aereo è in partenza per l’India. A bordo personale del gruppo Maxiemergenza della Regione Piemonte che formerà operatori sanitari indiani, consegnando loro ossigeno ed attrezzature. È la forza della solidarietà, è l’Italia che non si tira mai indietro”. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, su Twitter.