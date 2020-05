Azzolina: “A settembre lezioni metà a scuola e metà a casa”

ROMA – Per la ripresa scolastica a settembre “una delle opzioni possibili è la didattica mista, con metà studenti in classe e metà collegati da casa“, alternati ogni tre giorni. Lo dice la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata da Maria Latella su SkyTg24.

“Non abbiamo mai parlato di doppi turni degli insegnanti, le polemiche sono tutte infondate”, sottolinea.

“Chi dice che a settembre si possano assumere docenti con un concorso per titoli sta mentendo spudoratamente. Se abbiamo impiegato 5 mesi dal decreto scuola per bandire concorsi che sono attesi da anni da precari e neolaureati, se noi cambiassimo le norme a settembre non assumeremmo nessuno“, ha poi precisato.