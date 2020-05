Fase 2, attacco a Raggi: “Ma quali monopattini, Roma mica è la pianura padana”

ROMA – Per la Fase 2 la sindaca di Roma Virginia Raggi punta ad incoraggiare la mobilità sostenibile. “Bene ordinanza Mise in arrivo per riapertura negozi bici, monopattini e segway. Ne avevamo discusso insieme in cabina di regia con il premier Conte. Nella fase 2 dobbiamo puntare su mobilita’ attiva e sostenibile”, ha scritto proprio oggi su Twitter, al culmine di settimane in cui si è palrato spesso di nuovi mezzi per lo spostamento in città.

L’idea, però, non piace proprio a tutti.

“Raggi come al solito sembra Alice nel paese delle meraviglie. La sindaca, dopo quasi due mesi di lockdown, è pronta a far ripartire la città dei Sette colli con il monopattino. Qualcuno le dica che Roma non è la Pianura Padana e, soprattutto, la porti a vedere i crateri lunari sull’asfalto della Capitale- scrive Stefano Pedica, della direzione romana del Pd-. Magari riesce finalmente a capire che servono più autobus per evitare che da lunedì 4 maggio scoppi il caos“.