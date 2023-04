Gf Vip, lite tra Oriana e Micol: “Ho paura a parlarti, rispondi sempre male”

ROMA – Manca un giorno alla finale del Gf Vip e nella casa si respira una certa tensione. Ieri sera, durante l’ultima cena tra i vipponi, a scontrarsi sono state le due spartane Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è proprio il caso di dirlo, è stata di vino. Micol ha rimproverato la coinquilina per aver riempito troppo i bicchieri, chiarendo che dal Gf non ne sarebbe arrivato dell’altro. Secca la risposta della venezuelana: “Lamentarsi prima di niente, Micol stai rispondendo male continuamente ultimamente. Ho paura di parlarti per come rispondi, non dire di no. Il mood che hai quando hai il ciclo è difficile”. “Stavo male e manco mi ha chiesto che avevo”, la replica di Micol. A placare gli animi c’ha quindi pensato Alberto De Pisis che ha proposto un brindisi, interrompendo la discussione.

La famosa amicizia di sta gentaccia si può riassumere con la frase: buon viso a cattivo gioco ⚰️ #gfvip #nikiters #NikiEnchantix pic.twitter.com/klxtbO0Mj3 — 声 KOE (@koe0712) April 1, 2023

IL CHIARIMENTO TRA ORIANA E MICOL

Le due spartane hanno poi avuto modo di fare pace dopo la cena, quando tutti i vipponi si sono detti ‘le ultime verità’. Micol parlando di Oriana ha dichiarato: “Sei stata una compagna di viaggio stupenda, sei una bellissima persona. Sei una persona di buoni sentimenti, che crede veramente nei legami. Pensavo che avendo fatto diversi reality, avendo stretto legami di amicizia in altri reality, non dessi il giusto peso ai rapporti. Invece mi sono ricreduta, mi sono ritrovata a capire che effettivamente tu dai molto peso non solo ai rapporti ma anche alle parole. Anche quando dico che penso che non ascolti, in realtà ascolti tanto. E anche il motivo per cui parli così bene l’italiano. Amo la tua schiettezza, la tua sincerità anche a costo della lite”.

Qui ho apprezzato tantissimo Micol è stata franca è sincera con Oriana…Una vera amica a discapito delle malelingue👩‍❤️‍👩🤫#oriele #incorvassi pic.twitter.com/XHEhl0zwub — Mariana🥀 (@m_coccolosa) April 1, 2023