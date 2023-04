 Chiuso il drive-in di Aosta, 105.000 tamponi fatti 

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 2 apr. – Venerdì scorso il drive-in per i tamponi Covid-19 nell’area della pépinière d’entreprises di Aosta ha cessato la sua attività dopo 29 mesi dalla sua apertura. Le tende per i tamponi drive-in, allestite fuori dal centro di Aosta e gestite dalla Centrale operativa del soccorso sanitario ed emergenza territoriale, erano entrate in funzione l’1 novembre 2020 in piena emergenza pandemica, funzionando poi anche da centro vaccinale. “Oggi che la pandemia fortunatamente non ha più l’impatto di prima- dice Luca Cavoretto, primario del 118- il drive-in risulta una struttura sovradimensionata”.

Fino al 15 marzo scorso, gli operatori hanno fatto in tutto 105.465 tamponi tra molecolari (42.118) e antigenici (63.347). Tra dicembre 2021 e gennaio 2022 sono state fatte anche sessioni serali di vaccinazioni anti Covid-19. “Il drive-in è stato un servizio essenziale nel supportare la lotta al Covid durante l’emergenza- dice Luca Cavoretto, primario del 118- perché si è arrivati a fare fino a 800 tamponi al giorno e a gestire flussi continui di auto. Un lavoro importante reso possibile dagli operatori sanitari, gli amministrativi, i volontari che si sono impegnati per far funzionare al meglio questa macchina complessa. Un grande ringraziamento va ai volontari della protezione civile di Valpelline, della Federazione del soccorso 118, della Croce rossa italiana, dell’Associazione nazionale Alpini, all’esercito, al Centro addestramento alpino di Aosta, a VdA Structure, alla Cva per l’energia elettrica gratuita, alla FastAlp per il wifi gratuito, al Comune di Aosta” per la logistica.

Dall’1 gennaio 2023 al 15 marzo 2023 i tamponi sono stati 1.346, per la maggior parte relativi al pre-ricovero. “Il lodevole impegno profuso dai volontari e da tutti coloro che hanno garantito questo servizio- dice l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi- è risultato fondamentale per gestire il lungo periodo di emergenza: gli 800 tamponi raggiunti al giorno hanno consentito di dare risposte alle persone in difficoltà in tempi ristretti, senza appesantire i flussi nelle strutture sanitarie, già provate dall’impatto della pandemia. È importante assicurare la continuità a questo servizio con i presidi per garantire un’azione efficace di prevenzione sul territorio”.

Da lunedì gli utenti che devono fare il tampone pre-ricovero, muniti dell’impegnativa del medico, potranno farlo, senza obbligo di pagamento e solo su prenotazione, in quattro strutture sanitarie private autorizzate: la cooperativa Aequilibrium a Verrès, la fisioterapia Sdm a Quart, l’Irv srl di Aosta, la Tb Life srl a Saint-Christophe. Per i pre-ricoveri, come per qualsiasi altra necessità di sottoporsi al tampone, restano attivi anche i canali a pagamento: farmacie e strutture private autorizzate. Il loro elenco aggiornato è consultabile sul sito dell’Usl www.ausl.VdA.it.