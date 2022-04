Torre d’argento nella sciabola under 20 a Dubai

ROMA – Sono iniziati oggi i Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022 e la giornata inaugurale della kermesse iridata ha regalato all’Italia la prima medaglia: è l’argento di Pietro Torre nella sciabola maschile individuale Under 20. Dopo una prestazione di grandissimo spessore, il livornese delle Fiamme Oro si è arreso solo nel match per l’oro contro il tedesco Colin Heathcook, che si è imposto 15-10 laureandosi campione del mondo.



“Resta un po’ di amaro in bocca- ha dichiarato Pietro Torre al termine della gara- ma forse serve anche questo per andare avanti. Non posso che essere contento per questa medaglia d’argento. Ho cercato di godermela e di affrontare ogni assalto col sorriso e questo alla fine è servito“.