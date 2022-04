Roma, cade albero a Villa Borghese: due passanti feriti, una donna è in codice rosso

ROMA – Un albero ad alto fusto è caduto oggi pomeriggio a Villa Borghese, a causa dell’ondata di maltempo che sta interessando Roma, ferendo due persone che stavano aspettando l’arrivo dell’autobus alla fermata di via Fiorello La Guardia. Una donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso, mentre l’altra persona è stata medicata sul posto.