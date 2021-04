ROMA – Sono 21.932 i nuovi contagi per Covid in Italia per 331.154 test tra molecolari e antigenici, 481 i decessi. Il tasso di positività è 6,6%, invariato rispetto a 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 23.649 per 356.085 tamponi e 501 morti. Sono 3.704 le terapie intensive per Covid in Italia, 23 in più rispetto a ieri. Ammontano a 28.704 i ricoveri ordinari, 245 in meno nelle ultime 24 ore.

