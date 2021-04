Le sfide educative nell’era Covid: l’evento targato Rondine

ROMA – Rondine Cittadella della Pace resta al fianco della scuola italiana nelle difficoltà generate dalla pandemia e ancora una volta scommette sui giovani per ridare futuro al Paese. Lo fa con un nuovo evento che nasce dall’esperienza educativa dal Quarto Anno liceale d’Eccellenza e vede l’intervento di esperti della comunicazione, della formazione, del pensiero e del mondo dell’impresa. venerdì 9 aprile alle 19, live da Rondine sui canali Facebook e Youtube della Cittadella: appuntamento per l’evento ‘Rondine per la scuola: Le sfide educative dell’era Covid‘. Un dibattito serrato e sfidante per raccogliere e moltiplicare nuovi spunti e azioni per sostenere quotidianamente nel concreto gli studenti della scuola italiana.



Insieme agli studenti di Rondine e del Quarto Anno liceale d’Eccellenza ci saranno Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine; Noam Pupko, coordinatore del progetto Quarto Anno Rondine; Rosy Russo, ideatrice e presidente dell’associazione Parole O_Stili; Simone Regazzoni, filosofo, docente universitario e autore e Guido Stratta, direttore People and Organization del Gruppo Enel. Modera l’evento la giornalista Anna Martini. L’evento è realizzato in media partnership con l’agenzia stampa Dire.

Un talk di confronto tra esperienze concrete, testimonianze di studenti e docenti, professionisti e ed esperti del settore per affrontare le sfide educative di oggi, creare nuovi spazi relazionali, accogliere le fragilità e generare speranza per le future generazioni. In questo contesto gli ospiti si confronteranno su 3 tavoli tematici, guidati dalle tre parole chiave del Metodo Rondine per la trasformazione creativa del conflitto: accelerazione, complessità, conflitto. Perché ognuna di queste stimolerà l’approfondimento di aspetti specifici del mondo scuola: la didattica innovativa, il lavoro sull’interiorità del giovane, la relazione educativa con gli insegnanti, la relazione generativa con il gruppo classe, la trasformazione del conflitto, la comprensione dell’attualità e lo sviluppo di una visione critica, la messa a fuoco e lo sviluppo delle risorse interiori e delle potenzialità, la vocazione professionale dei giovani, la relazione con il territorio e lo sviluppo di progetti a servizio della comunità.