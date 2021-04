Autismo, Bianchi: “Non c’è società giusta senza una scuola inclusiva”

ROMA – “La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo assume un significato particolare quest’anno: l’emergenza sanitaria in corso ci ha dimostrato come garantire i diritti di tutte le cittadine e di tutti i cittadini sia fondamentale per il benessere della collettività“. Lo ha dichiarato in una nota il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Non può esserci una società giusta senza una scuola inclusiva- ha sottolineato il ministro- Il nostro Paese ha una legislazione avanzata da questo punto di vista, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare il nostro sistema di istruzione e offrire una formazione di qualità a ogni studentessa e a ogni studente, non lasciando indietro nessuno”. “Il 2 aprile da anni ormai è un momento di approfondimento, di conoscenza, di scambio di esperienze. Il nostro impegno, però, è costante: le nostre scuole devono continuare a essere il luogo dell’accoglienza”, ha concluso Bianchi.